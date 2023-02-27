Рогозин Ерофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Ерофей

Рогозин Ерофей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Рогозин Влас

Мать: Иосифовна Анна Рогозина

Рождение ребёнка
1816

Сын: Рогозин Георгий

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Григорий

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Рогозин Николай

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Устинья

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Смерть
1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close