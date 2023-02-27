Рогозин Ерофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Рогозин Влас
Мать: Иосифовна Анна Рогозина
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рогозин Георгий
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рогозин Григорий
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Рогозин Николай
Мать ребёнка: Устинья
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Смерть
1840