Наконечный Емельян Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Наконечный Григорий Петрович
Бракосочетание
1850
Рождение ребёнка
14.02.1851
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Наконечный Илья Емельянович
Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Наконечный Сергей Емельянович
Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Наконечный Митрофан Емельянович
Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Харчевний Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Довгий Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Наконечный Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно