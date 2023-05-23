Наконечный Емельян Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечный Емельян Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Наконечный Григорий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
1850

Жена: Наконечная Дарья Михайловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1851

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Наконечный Илья Емельянович

Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Наконечный Сергей Емельянович

Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Наконечный Митрофан Емельянович

Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Харчевний Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Довгий Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Наконечный Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Наконечная Дарья Михайловна

Шабалинов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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