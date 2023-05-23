Наконечная (Гриценко) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечная (Гриценко) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1850

Муж: Наконечный Емельян Григорьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1851

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Наконечный Илья Емельянович

Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Наконечный Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Наконечный Митрофан Емельянович

Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Харчевний Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Довгий Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Наконечный Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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