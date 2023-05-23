Наконечная (Гриценко) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1850
Рождение ребёнка
14.02.1851
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Наконечный Илья Емельянович
Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Наконечный Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Наконечный Митрофан Емельянович
Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Харчевний Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Довгий Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Наконечный Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Наконечный Емельян Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно