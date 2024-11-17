Лужбин Алексей Андреевич
Место рожденияд. Мокино, Богородский р-н, Кировская обл.
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Лужбин Андрей Зотеевич
Мать: Лужбина Аксинья (Ксения)
д. Мокино, Богородский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лужбина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лужбина (Чермных) Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чермных (Лужбин) ??? Алексеевич
Мать ребёнка: Лужбина (Чермных) Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
05.01.1921
Мать ребёнка: Лужбина Вера Михайловна
д. Мокино-1, Богородский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
23.12.1925
Сын: Лужбин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лужбина Вера Михайловна
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Призыв на военную службу
05.09.1942
Красноармеец Горьковский военно-пересыльный пункт (он же Нижегородский), Горьковская обл., г. Горький
Военная служба
С 05.09.1942 по Неизвестно
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Военная служба
15.09.1942
Военно-пересыльный пункт: 71 зсп. Номер команды: РО 1939. Выбытие из воинской части
Военная служба
15.11.1942
Прибыл из 152 гап, выбыл в 34 зсб
Военная служба
22.11.1942
Выбытие из воинской части. Номер команды: 1939.
Военная служба
19.12.1942
Прибыл в часть 284 гв. сп
Рождение ребёнка
31.08.1945
Мать ребёнка: Лужбина (Чермных) Евдокия Романовна
Смерть
Неизвестно