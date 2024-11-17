Лужбин Алексей Андреевич 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛужбин Алексей Андреевич

Лужбин Алексей Андреевич

avatar

Место рождения

д. Мокино, Богородский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Лужбин Андрей Зотеевич

Мать: Лужбина Аксинья (Ксения)

д. Мокино, Богородский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужбина (Чермных) Евдокия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужбина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лужбин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Лужбина (Чермных) Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чермных (Лужбин) ??? Алексеевич

Мать ребёнка: Лужбина (Чермных) Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
05.01.1921

Сын: Лужбин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Лужбина Вера Михайловна

д. Мокино-1, Богородский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
23.12.1925

Сын: Лужбин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лужбина Вера Михайловна

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Призыв на военную службу
05.09.1942
Красноармеец Горьковский военно-пересыльный пункт (он же Нижегородский), Горьковская обл., г. Горький
Военная служба
С 05.09.1942 по Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero45968777/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DЛужбин%26first_name%3DАлексей%26middle_name%3DАндреевич%26static_hash%3D5f9e5c44fd1caf846bd625d... Показать все
Военная служба
15.09.1942
Военно-пересыльный пункт: 71 зсп. Номер команды: РО 1939. Выбытие из воинской части
Военная служба
15.11.1942
Прибыл из 152 гап, выбыл в 34 зсб
Военная служба
22.11.1942
Выбытие из воинской части. Номер команды: 1939.
Военная служба
19.12.1942
Прибыл в часть 284 гв. сп
Рождение ребёнка
31.08.1945

Сын: Лужбин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Лужбина (Чермных) Евдокия Романовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.