Лужбина Вера Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лужбина Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лужбин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
05.01.1921

Сын: Лужбин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Лужбин Алексей Андреевич

д. Мокино-1, Богородский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
23.12.1925

Сын: Лужбин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лужбин Алексей Андреевич

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Смерть
Неизвестно

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