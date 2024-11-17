Лужбина Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1921
Отец ребёнка: Лужбин Алексей Андреевич
д. Мокино-1, Богородский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
23.12.1925
Сын: Лужбин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лужбин Алексей Андреевич
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Смерть
Неизвестно