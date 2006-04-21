Лужбин Иван Алексеевич 05.01.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛужбин Иван Алексеевич

Лужбин Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

д. Мокино-1, Богородский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

05.01.1921

Дата смерти

21.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921

Отец: Лужбин Алексей Андреевич

Мать: Лужбина Вера Михайловна

д. Мокино-1, Богородский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужбина (Яновская) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стребняк ? Иванович

Мать ребёнка: Лужбина (Яновская) Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Лужбина (Яновская) Ульяна Григорьевна

Призыв на военную службу
14.10.1939
Богородский РВК, Богородский р-н, Кировская обл.
Капитан 1060 сп 18 ск
Военная служба
С 14.10.1939 по 04.12.1957
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero91116735/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DЛужбин%26first_name%3DИван%26middle_name%3DАлексеевич%26static_hash%3D5f9e5c44fd1caf846bd625da6... Показать все
Военная награда
30.09.1945
Медаль "За победу над Японией" Ст. лейтенант
Военная награда
20.06.1949
Медаль «За боевые заслуги» Ст. лейтенант
Военная награда
13.06.1952
Орден Красной Звезды Ст. лейтенант
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 76
Смерть
21.04.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.