Лужбин Иван Алексеевич
Место рожденияд. Мокино-1, Богородский р-н, Кировская обл.
Дата рождения05.01.1921
Дата смерти21.04.2006
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921
Отец: Лужбин Алексей Андреевич
Мать: Лужбина Вера Михайловна
д. Мокино-1, Богородский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стребняк ? Иванович
Мать ребёнка: Лужбина (Яновская) Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лужбина (Яновская) Ульяна Григорьевна
Призыв на военную службу
14.10.1939
Богородский РВК, Богородский р-н, Кировская обл.
Капитан 1060 сп 18 ск
Военная служба
С 14.10.1939 по 04.12.1957
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Военная награда
30.09.1945
Медаль "За победу над Японией" Ст. лейтенант
Военная награда
20.06.1949
Медаль «За боевые заслуги» Ст. лейтенант
Военная награда
13.06.1952
Орден Красной Звезды Ст. лейтенант
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 76
Смерть
21.04.2006