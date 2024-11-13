Лужбин Александр Алексеевич
Место рожденияд. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Дата рождения23.12.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925
Отец: Лужбин Алексей Андреевич
Мать: Лужбина Вера Михайловна
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Призыв на военную службу
02.01.1943
Мл. лейтенант, майор 435 стрелковый полк 208 стрелковой дивизии (II) 740 стрелковый полк 217 стрелковой дивизии 755 стрелковый полк 217 стрелковой дивизии
Военная служба
С 02.01.1943 по 18.02.1974
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero123144918/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DЛужбин%26first_name%3DАлександр%26middle_name%3DАлексеевич%26date_birth_from%3D%26static_hash%... Показать все
Подвиг
14.08.1943
В бою за освобождение деревни Сергеевка и ж.д. станции Хатынец не считаясь с опасностью для жизни под минометным огнем противника повел свой взвод в атаку. Ворвался в населенный пункт и железнодорожну... Показать все
Ранение
14.08.1943
Ранен в бою.
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
13.05.1945
Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 65/н
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Военная награда
После 1945
Медаль «За укрепление дружбы по оружию» III степени - бронза Наградил: Чехословакия, МНО ЧССР.
Военная награда
21.08.1953
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
23.12.1985
Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 194
Смерть
Неизвестно