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Каменский Василий Александрович

Место рождения

Медведево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская (Резухина) Анна Львовна

Образование
1863 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
уволен из низшего отделения ВДС
Работа или профессия
1867 ст.
Медведево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Воскресенской Старототемской церкви Тотемского уезда
Работа или профессия
1876 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
псаломщик, позднее диакон Вологодской Иоанно-Предтеченской Пустынской церкви
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Каменский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Каменская (Резухина) Анна Львовна

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Шамахова (Каменская) Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Каменская (Резухина) Анна Львовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Каменская Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Каменская (Резухина) Анна Львовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
После 1917

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