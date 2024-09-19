Каменский Василий Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1863 ст.
уволен из низшего отделения ВДС
Работа или профессия
1867 ст.
Пономарь Воскресенской Старототемской церкви Тотемского уезда
Работа или профессия
1876 ст.
псаломщик, позднее диакон Вологодской Иоанно-Предтеченской Пустынской церкви
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Каменский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Каменская (Резухина) Анна Львовна
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Шамахова (Каменская) Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Каменская (Резухина) Анна Львовна
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Каменская Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Каменская (Резухина) Анна Львовна
Смерть
После 1917