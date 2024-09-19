Каменская (Резухина) Анна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменская (Резухина) Анна Львовна

Каменская (Резухина) Анна Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменский Василий Александрович

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Каменский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Шамахова (Каменская) Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Каменская Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
После 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.