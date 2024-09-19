Каменская (Резухина) Анна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Каменский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Шамахова (Каменская) Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Каменская Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович
Смерть
После 1917