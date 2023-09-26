Шушманенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШушманенко Иван

Шушманенко Иван

avatar

Место рождения

Кировабад, Азербайджан

Дата рождения

01.01.1973

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

1973 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1973

Отец: Шушман Георгий

Мать: Марусенко Светлана

Кировабад, Азербайджан
Рождение ребёнка
07.12.1999

Сын: Шушманенко Андрей

Мать ребёнка: Шушманенко Татьяна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шушманенко Татьяна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушманенко Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close