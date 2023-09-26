Шушманенко Иван
Место рожденияКировабад, Азербайджан
Дата рождения01.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1973
Отец: Шушман Георгий
Мать: Марусенко Светлана
Кировабад, Азербайджан
Рождение ребёнка
07.12.1999
Сын: Шушманенко Андрей
Мать ребёнка: Шушманенко Татьяна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шушманенко Татьяна
Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шушманенко Татьяна
Место жительства
Неизвестно