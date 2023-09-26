Шушманенко (Дубовицкая) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1973
Отец: Дубовицкий Николай
Мать: Дубовицкая Людмила
Рождение ребёнка
07.12.1999
Сын: Шушманенко Андрей
Отец ребёнка: Шушманенко Иван
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шушманенко Иван
Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шушманенко Иван
Место жительства
Неизвестно