Шушманенко (Дубовицкая) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШушманенко (Дубовицкая) Татьяна

Шушманенко (Дубовицкая) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1973

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1943 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1973

Отец: Дубовицкий Николай

Мать: Дубовицкая Людмила

Рождение ребёнка
07.12.1999

Сын: Шушманенко Андрей

Отец ребёнка: Шушманенко Иван

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шушманенко Иван

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушманенко Иван

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close