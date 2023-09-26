Марусенко (Хлуднева) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1947
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1947
Отец: Хлуднев Константин
Мать: Хлуднева Евдокия
Рождение ребёнка
01.01.1973
Сын: Шушманенко Иван
Отец ребёнка: Шушман Георгий
Кировабад, Азербайджан
Рождение ребёнка
09.04.1981
Сын: Марусенко Константин
Отец ребёнка: Шушман Георгий
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шушман Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марусенко Владиир
Отец ребёнка: Марусенко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марусенко Владимир