Марусенко (Хлуднева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марусенко (Хлуднева) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1947

Отец: Хлуднев Константин

Мать: Хлуднева Евдокия

Рождение ребёнка
01.01.1973

Сын: Шушманенко Иван

Отец ребёнка: Шушман Георгий

Кировабад, Азербайджан
Рождение ребёнка
09.04.1981

Сын: Марусенко Константин

Отец ребёнка: Шушман Георгий

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушман Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марусенко Владиир

Отец ребёнка: Марусенко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марусенко Владимир

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