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Шушман Георгий

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Место рождения

Малый Бобрик, Сумська область

Дата рождения

18.10.1944

Дата смерти

28.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1944

Отец: Шушман Андрей

Мать: Шушман Александра

Малый Бобрик, Сумська область
Рождение ребёнка
01.01.1973

Сын: Шушманенко Иван

Мать ребёнка: Марусенко Светлана

Кировабад, Азербайджан
Рождение ребёнка
09.04.1981

Сын: Марусенко Константин

Мать ребёнка: Марусенко Светлана

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марусенко Светлана

Смерть
28.01.1993
Похороны
Неизвестно
Арчепитовка, Одеська область
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