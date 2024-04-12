Шушман Георгий
Место рождения
Дата рождения18.10.1944
Дата смерти28.01.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1944
Отец: Шушман Андрей
Мать: Шушман Александра
Рождение ребёнка
01.01.1973
Сын: Шушманенко Иван
Мать ребёнка: Марусенко Светлана
Кировабад, Азербайджан
Рождение ребёнка
09.04.1981
Сын: Марусенко Константин
Мать ребёнка: Марусенко Светлана
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марусенко Светлана
Смерть
28.01.1993
Похороны
Неизвестно
Арчепитовка, Одеська область