Коршкова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршкова Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Маркова Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
15.09.1886

Сын: Корешков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Корешков Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Клеопатра Дмитриевна

Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анфиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корешков Дмитрий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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