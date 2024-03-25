Коршкова Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Маркова Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.09.1886
Сын: Корешков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Корешков Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Клеопатра Дмитриевна
Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анфиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Корешков Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно