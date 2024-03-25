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Корешков Фёдор Дмитриевич

Место рождения

Обухово

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Корешков Дмитрий Сергеевич

Мать: Коршкова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Корешкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Корешкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Корешков Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Корешкова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корешкова Елизавета Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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