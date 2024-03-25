Корешков Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Корешкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Корешкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Корешков Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Корешкова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно