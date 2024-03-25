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Корешкова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Корешков Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Корешков Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Корешков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Корешков Фёдор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корешков Фёдор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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