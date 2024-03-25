Корешкова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Корешков Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Корешков Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Корешков Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Корешков Фёдор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно