Маркова (Корешкова) Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Корешкова) Евгения Дмитриевна

Место рождения

Обухово

Дата рождения

1880

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Корешков Дмитрий Сергеевич

Мать: Коршкова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Марков Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Марков Егор

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Марков Егор

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Марков Егор

Рождение ребёнка
1917

Сын: Марков Сергей Егорович

Отец ребёнка: Марков Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Егор

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
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