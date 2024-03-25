Маркова (Корешкова) Евгения Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Марков Егор
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Марков Егор
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Марков Егор
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Марков Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Егор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942