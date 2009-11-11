(Габидуллина) Рабига Галямовна
Место рожденияАургазинский район дер Новотюмошкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1940
На фото в белой водолазке, ему 13 лет
Рождение ребёнка
06.06.1944
Дочь: (Габидуллина) Сания Мугалимовна
Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)
Рождение ребёнка
18.02.1946
Рождение ребёнка
27.05.1948
Сын: Габидуллин Раис Мугалимович
Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)
Рождение ребёнка
16.06.1952
Дочь: (Габидуллина) Аниса
Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)
Рождение ребёнка
17.02.1954
Сын: Габидуллин Фарит
Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)
Смерть
11.11.2009