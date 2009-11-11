(Габидуллина) Рабига Галямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Габидуллина) Рабига Галямовна

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Место рождения

Аургазинский район дер Новотюмошкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Фанит Мугаллимович

Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Рафиль Мугаллимович

Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Рождение ребёнка
03.03.1940

Сын: Габидуллин Адыгам Мугалимович

Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

На фото в белой водолазке, ему 13 лет
Рождение ребёнка
06.06.1944

Дочь: (Габидуллина) Сания Мугалимовна

Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Рождение ребёнка
18.02.1946

Сын: Габидуллин Фаниль Мугалимович

Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Рождение ребёнка
27.05.1948

Сын: Габидуллин Раис Мугалимович

Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Рождение ребёнка
16.06.1952

Дочь: (Габидуллина) Аниса

Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Рождение ребёнка
17.02.1954

Сын: Габидуллин Фарит

Отец ребёнка: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Смерть
11.11.2009

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