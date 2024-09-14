Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)
Место рожденияАургазинский район село Коназы или ново-тимошкино
Дата рождения1910 ст.
Дата смерти29.05.1972
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.
Отец: Габидуллин ?
Мать: (Габидуллина) Минихаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Фанит Мугаллимович
Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Рафиль Мугаллимович
Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна
Рождение ребёнка
03.03.1940
Сын: Габидуллин Адыгам Мугалимович
Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна
На фото в белой водолазке, ему 13 лет
Рождение ребёнка
06.06.1944
Дочь: (Габидуллина) Сания Мугалимовна
Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна
Рождение ребёнка
18.02.1946
Сын: Габидуллин Фаниль Мугалимович
Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна
Рождение ребёнка
27.05.1948
Сын: Габидуллин Раис Мугалимович
Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна
Рождение ребёнка
16.06.1952
Дочь: (Габидуллина) Аниса
Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна
Рождение ребёнка
17.02.1954
Сын: Габидуллин Фарит
Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна
Смерть
29.05.1972