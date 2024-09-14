Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

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Место рождения

Аургазинский район село Коназы или ново-тимошкино

Дата рождения

1910 ст.

Дата смерти

29.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.

Отец: Габидуллин ?

Мать: (Габидуллина) Минихаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Фанит Мугаллимович

Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Рафиль Мугаллимович

Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна

Рождение ребёнка
03.03.1940

Сын: Габидуллин Адыгам Мугалимович

Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна

На фото в белой водолазке, ему 13 лет
Рождение ребёнка
06.06.1944

Дочь: (Габидуллина) Сания Мугалимовна

Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна

Рождение ребёнка
18.02.1946

Сын: Габидуллин Фаниль Мугалимович

Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна

Рождение ребёнка
27.05.1948

Сын: Габидуллин Раис Мугалимович

Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна

Рождение ребёнка
16.06.1952

Дочь: (Габидуллина) Аниса

Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна

Рождение ребёнка
17.02.1954

Сын: Габидуллин Фарит

Мать ребёнка: (Габидуллина) Рабига Галямовна

Смерть
29.05.1972

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