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Габидуллин Фаниль Мугалимович

Место рождения

Башкирия дер.Нижняя Тюльма

Дата рождения

18.02.1946

Дата смерти

26.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1946

Отец: Габидуллин Мугаллим Минингалеевич (Минигалимович)

Мать: (Габидуллина) Рабига Галямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Виталий Фанильевич

Мать ребёнка: Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Габидуллина) Ольга Фанильевна

Мать ребёнка: Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
каменщик, бригадир
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Габидуллина) Наталия Фанильевна

Мать ребёнка: Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Вячеслав Фанильевич

Мать ребёнка: Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна

Смерть
26.12.1978

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