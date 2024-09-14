Габидуллин Фаниль Мугалимович
Место рожденияБашкирия дер.Нижняя Тюльма
Дата рождения18.02.1946
Дата смерти26.12.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Виталий Фанильевич
Мать ребёнка: Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Габидуллина) Ольга Фанильевна
Мать ребёнка: Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
каменщик, бригадир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Габидуллина) Наталия Фанильевна
Мать ребёнка: Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Вячеслав Фанильевич
Мать ребёнка: Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна
Смерть
26.12.1978