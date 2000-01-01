(Хохлова) Татьяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: Васильева Мария Хохлова
Отец ребёнка: Хохлов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Хохлов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
До 1815
Отец ребёнка: Хохлов Василий Сидорович