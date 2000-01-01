(Хохлова) Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хохлова) Татьяна Никифоровна

(Хохлова) Татьяна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: Васильева Мария Хохлова

Отец ребёнка: Хохлов Василий Сидорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Хохлов Василий Сидорович

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Хохлов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Хохлов Василий Сидорович

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