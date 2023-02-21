Васильева (Ильиных) Мария Хохлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1789
Отец: Хохлов Василий Сидорович
Мать: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
10.12.1804 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
11.06.1806 ст.
Дочь: Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич