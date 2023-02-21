Васильева (Ильиных) Мария Хохлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Ильиных) Мария Хохлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Хохлов Василий Сидорович

Мать: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
10.12.1804 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.06.1806 ст.

Дочь: Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Ильиных Степан Семенович

Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ильиных Семен Григорьевич

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