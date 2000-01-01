Хохлов Василий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Василий Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Хохлов Сидор Евсеев

Мать: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: Васильева Мария Хохлова

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Хохлов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

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