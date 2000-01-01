Хохлов Василий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: Хохлов Сидор Евсеев
Мать: Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: Васильева Мария Хохлова
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
До 1815
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна