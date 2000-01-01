Хохлов Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Хохлов Василий Сидорович

Мать: Татьяна Никифоровна

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