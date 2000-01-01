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Хохлов Степан Васильевич
Хохлов Степан Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1815
Пол
Мужской
Отец
Хохлов Василий Сидорович
Вычислено 1769 г.р.
Мать
(Хохлова) Татьяна Никифоровна
Вычислено 1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец:
Хохлов Василий Сидорович
Мать:
Татьяна Никифоровна
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