Епифан Романов
Место рождения
Дата рождения07.05.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1832 ст.
Отец: Роман Спиридонов
Мать: Васса Федорова
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-98HF?i=714&cc=1921824 д. Лопатино кр. Сергей Федоров и с. Заречье кр. Прокопия Абрамова дочь Ксения
Бракосочетание
17.05.1853 ст.
Жена: Прасковья Осипова
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-7ZB?i=1268&cc=1921824 у невесты 3й брак
Рождение ребёнка
27.10.1856 ст.
Сын: Галактион Епифанов
Мать ребёнка: Прасковья Осипова
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNX-9M5Y?i=1732&cc=1921824 рядовой Авдей Романов и кр. дочь Стефанида Иосифова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Авдотья (Евдокия) Епифанова
Мать ребёнка: Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
23.12.1861 ст.
Сын: Василий Епифанов
Мать ребёнка: Прасковья Осипова
17. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-9WV2?i=331&cc=1921824 кр. Емельян Иосифов и кр. дочь девица Марина Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1863 ст.
Дочь: Варвара Епифанова
Мать ребёнка: Прасковья Осипова
20. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-QQS?i=297&cc=1921824 кр. сын Алексей Андреев и кр. дочь девица Феврония Иосифова
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Осипова
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-36W?i=340&cc=1921824 кр. Роман Спиридонов и д. Негошково кр. Никанора Петрова жена Соломонида Романова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Епифанов
Мать ребёнка: Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Яков Епифанов
Мать ребёнка: Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Адриан Епифанов
Мать ребёнка: Прасковья Осипова
Смерть
Неизвестно