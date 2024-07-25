Епифан Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифан Романов

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.05.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1832 ст.

Отец: Роман Спиридонов

Мать: Васса Федорова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-98HF?i=714&cc=1921824 д. Лопатино кр. Сергей Федоров и с. Заречье кр. Прокопия Абрамова дочь Ксения
Бракосочетание
17.05.1853 ст.

Жена: Прасковья Осипова

15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-7ZB?i=1268&cc=1921824 у невесты 3й брак
Рождение ребёнка
27.10.1856 ст.

Сын: Галактион Епифанов

Мать ребёнка: Прасковья Осипова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNX-9M5Y?i=1732&cc=1921824 рядовой Авдей Романов и кр. дочь Стефанида Иосифова
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Авдотья (Евдокия) Епифанова

Мать ребёнка: Прасковья Осипова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1861 ст.

Сын: Василий Епифанов

Мать ребёнка: Прасковья Осипова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
17. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-9WV2?i=331&cc=1921824 кр. Емельян Иосифов и кр. дочь девица Марина Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1863 ст.

Дочь: Варвара Епифанова

Мать ребёнка: Прасковья Осипова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
20. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-QQS?i=297&cc=1921824 кр. сын Алексей Андреев и кр. дочь девица Феврония Иосифова
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.

Сын: Осип (Иосиф) Епифанов

Мать ребёнка: Прасковья Осипова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-36W?i=340&cc=1921824 кр. Роман Спиридонов и д. Негошково кр. Никанора Петрова жена Соломонида Романова
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Епифанов

Мать ребёнка: Прасковья Осипова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Яков Епифанов

Мать ребёнка: Прасковья Осипова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Адриан Епифанов

Мать ребёнка: Прасковья Осипова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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