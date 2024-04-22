Марк Романов
Место рождения
Дата рождения23.03.1845 ст.
Дата смерти29.08.1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1845 ст.
Отец: Роман Спиридонов
Мать: Васса Федорова
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-9KBF?i=1298&cc=1921824 кр. Иван Романов и с. Заречье кр. Андрея Гордеева жена Мария Романова
Смерть
29.08.1845 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
13. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-9KP8?i=1321&cc=1921824 6 месяцев от простуды