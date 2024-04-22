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Марк Романов

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.03.1845 ст.

Дата смерти

29.08.1845 ст.

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1845 ст.

Отец: Роман Спиридонов

Мать: Васса Федорова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-9KBF?i=1298&cc=1921824 кр. Иван Романов и с. Заречье кр. Андрея Гордеева жена Мария Романова
Смерть
29.08.1845 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
13. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-9KP8?i=1321&cc=1921824 6 месяцев от простуды
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