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Иван Епифанов

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1831 г.р.

Жена

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
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Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Епифан Романов

Мать: Прасковья Осипова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1887 ст.

Жена: Ксения Степанова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9SP8?i=81&cc=1921824 19 и 18 1й брак
Смерть
Неизвестно

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