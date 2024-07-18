Ксения Степанова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1887 ст.
Муж: Иван Епифанов
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9SP8?i=81&cc=1921824 19 и 18 1й брак
Смерть
Неизвестно