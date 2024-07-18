Ксения Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Степанова

Ксения Степанова

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1887 ст.

Муж: Иван Епифанов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9SP8?i=81&cc=1921824 19 и 18 1й брак
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.