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Прасковья Осипова

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Осип (Иосиф) Адрианов

Мать: не указана

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.10.1848 ст.

Муж: Иван Никифоров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-N8N?i=1184&cc=1921824 18 и 16 1й брак
Бракосочетание
1852

Муж: не указан

Бракосочетание
17.05.1853 ст.

Муж: Епифан Романов

15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-7ZB?i=1268&cc=1921824 у невесты 3й брак
Рождение ребёнка
27.10.1856 ст.

Сын: Галактион Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Романов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNX-9M5Y?i=1732&cc=1921824 рядовой Авдей Романов и кр. дочь Стефанида Иосифова
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Авдотья (Евдокия) Епифанова

Отец ребёнка: Епифан Романов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1861 ст.

Сын: Василий Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Романов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
17. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-9WV2?i=331&cc=1921824 кр. Емельян Иосифов и кр. дочь девица Марина Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1863 ст.

Дочь: Варвара Епифанова

Отец ребёнка: Епифан Романов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
20. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-QQS?i=297&cc=1921824 кр. сын Алексей Андреев и кр. дочь девица Феврония Иосифова
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.

Сын: Осип (Иосиф) Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Романов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-36W?i=340&cc=1921824 кр. Роман Спиридонов и д. Негошково кр. Никанора Петрова жена Соломонида Романова
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Романов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Яков Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Романов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Адриан Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Романов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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