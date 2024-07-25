Прасковья Осипова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Осип (Иосиф) Адрианов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1848 ст.
Муж: Иван Никифоров
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-N8N?i=1184&cc=1921824 18 и 16 1й брак
Бракосочетание
1852
Муж: не указан
Бракосочетание
17.05.1853 ст.
Муж: Епифан Романов
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-7ZB?i=1268&cc=1921824 у невесты 3й брак
Рождение ребёнка
27.10.1856 ст.
Сын: Галактион Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Романов
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNX-9M5Y?i=1732&cc=1921824 рядовой Авдей Романов и кр. дочь Стефанида Иосифова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Авдотья (Евдокия) Епифанова
Отец ребёнка: Епифан Романов
Рождение ребёнка
23.12.1861 ст.
Сын: Василий Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Романов
17. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-9WV2?i=331&cc=1921824 кр. Емельян Иосифов и кр. дочь девица Марина Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1863 ст.
Дочь: Варвара Епифанова
Отец ребёнка: Епифан Романов
20. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-QQS?i=297&cc=1921824 кр. сын Алексей Андреев и кр. дочь девица Феврония Иосифова
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.
Отец ребёнка: Епифан Романов
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-36W?i=340&cc=1921824 кр. Роман Спиридонов и д. Негошково кр. Никанора Петрова жена Соломонида Романова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Романов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Яков Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Романов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Адриан Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Романов
Смерть
Неизвестно