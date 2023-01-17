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Сухих Николай Аникавич

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Место рождения

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1826 и 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827

Отец: Сухих Аника Панфилович

Мать: Сухих Ирина Ефимовна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между ?.03.1850 и ?.05.1850

Сын: Сухих Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Сухих Ерония Антоновна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Сухих Ерония Антоновна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Сухих Ерония Антоновна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Ерония Антоновна

Смерть
Неизвестно
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