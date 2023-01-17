Сухих Николай Аникавич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1826 и 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827
Отец: Сухих Аника Панфилович
Мать: Сухих Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
Между ?.03.1850 и ?.05.1850
Сын: Сухих Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Сухих Ерония Антоновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Сухих Ерония Антоновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Сухих Ерония Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Ерония Антоновна
Смерть
Неизвестно