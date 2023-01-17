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Сухих Аника Панфилович

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Место рождения

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Сухих Панфилий Федорович

Мать: Сухих Авдотья

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Дарья Аникавна

Мать ребёнка: Сухих Ирина Ефимовна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Сын: Сухих Николай Аникавич

Мать ребёнка: Сухих Ирина Ефимовна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Сухих Иван Аникавич

Мать ребёнка: Сухих Ирина Ефимовна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Аникавна

Мать ребёнка: Сухих Ирина Ефимовна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Дочь: Евдокия Аникавна

Мать ребёнка: Сухих Ирина Ефимовна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Ирина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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