Сухих Аника Панфилович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Сухих Панфилий Федорович
Мать: Сухих Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Дарья Аникавна
Мать ребёнка: Сухих Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Мать ребёнка: Сухих Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Сухих Иван Аникавич
Мать ребёнка: Сухих Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Аникавна
Мать ребёнка: Сухих Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Дочь: Евдокия Аникавна
Мать ребёнка: Сухих Ирина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Ирина Ефимовна
Смерть
Неизвестно