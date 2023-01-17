Сухих Ерония Антоновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1826 и 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1826 и 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между ?.03.1850 и ?.05.1850
Сын: Сухих Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Сухих Николай Аникавич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Сухих Николай Аникавич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Сухих Николай Аникавич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно