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Сухих Ерония Антоновна

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Место рождения

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1826 и 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1826 и 1827 г.р.

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между ?.03.1850 и ?.05.1850

Сын: Сухих Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Сухих Николай Аникавич

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Сухих Николай Аникавич

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Сухих Николай Аникавич

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Николай Аникавич

Смерть
Неизвестно
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