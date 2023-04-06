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Сухих Ирина Ефимовна

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Место рождения

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1804 и 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Дарья Аникавна

Отец ребёнка: Сухих Аника Панфилович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Сын: Сухих Николай Аникавич

Отец ребёнка: Сухих Аника Панфилович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Сухих Иван Аникавич

Отец ребёнка: Сухих Аника Панфилович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Аникавна

Отец ребёнка: Сухих Аника Панфилович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Дочь: Евдокия Аникавна

Отец ребёнка: Сухих Аника Панфилович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Аника Панфилович

Смерть
Неизвестно
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