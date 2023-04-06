Сухих Ирина Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1804 и 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Дарья Аникавна
Отец ребёнка: Сухих Аника Панфилович
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Отец ребёнка: Сухих Аника Панфилович
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Сухих Иван Аникавич
Отец ребёнка: Сухих Аника Панфилович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Аникавна
Отец ребёнка: Сухих Аника Панфилович
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Дочь: Евдокия Аникавна
Отец ребёнка: Сухих Аника Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно