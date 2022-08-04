Лобанов Александр Леонидович 10.10.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобанов Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1954

Дата смерти

04.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1954

Отец: Лобанов Леонид Алексеевич

Мать: Лобанова (Аксенова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1986

Сын: Лобанов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Лобанова (Нариманова) Елена Рафаэльевна

Рождение ребёнка
23.01.1991

Сын: Лобанов Роман Александрович

Мать ребёнка: Лобанова (Нариманова) Елена Рафаэльевна

Смерть
04.08.2022

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