Лобанов Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1954
Дата смерти04.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1954
Рождение ребёнка
21.12.1986
Сын: Лобанов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Лобанова (Нариманова) Елена Рафаэльевна
Рождение ребёнка
23.01.1991
Сын: Лобанов Роман Александрович
Мать ребёнка: Лобанова (Нариманова) Елена Рафаэльевна
Смерть
04.08.2022