Лобанова (Аксенова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1930
Дата смерти25.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1951
Дочь: Максимова (Лобанова) Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Лобанов Леонид Алексеевич
Рождение ребёнка
10.10.1954
Сын: Лобанов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Лобанов Леонид Алексеевич
Смерть
25.12.2005