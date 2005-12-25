Лобанова (Аксенова) Валентина Ивановна 01.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобанова (Аксенова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1930

Дата смерти

25.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1951

Дочь: Максимова (Лобанова) Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Лобанов Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
10.10.1954

Сын: Лобанов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Лобанов Леонид Алексеевич

Смерть
25.12.2005

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