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Лобанов Леонид Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1928

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1951

Дочь: Максимова (Лобанова) Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Лобанова (Аксенова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1954

Сын: Лобанов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Лобанова (Аксенова) Валентина Ивановна

Смерть
2003

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