Лобанов Леонид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1928
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1951
Дочь: Максимова (Лобанова) Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Лобанова (Аксенова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1954
Сын: Лобанов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Лобанова (Аксенова) Валентина Ивановна
Смерть
2003