Чепанов Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения30.04.1948
Дата смерти13.06.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1948
Рождение ребёнка
09.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.06.2007