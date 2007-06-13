Чепанов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепанов Юрий Александрович

Чепанов Юрий Александрович

Место рождения

Саловка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.04.1948

Дата смерти

13.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1948

Отец: Чепанов Александр Степанович

Мать: Чепанова Варвара Степановна

Саловка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
13.06.2007
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close