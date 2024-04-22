Чеперегин Михаил Андреев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Чеперегин Андрей Петров
Мать: Степанида Иванова
Смерть
После 1825
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
08.03.1834
Сын: Чеперегин Стефан Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чеперегин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чеперегин? Василий Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1840
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова