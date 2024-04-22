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Чеперегин Михаил Андреев

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Чеперегин Андрей Петров

Мать: Степанида Иванова

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чеперегин Федор Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1834

Сын: Чеперегин Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чеперегин Василий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чеперегин? Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1840

Сын: Чеперегин Павел Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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