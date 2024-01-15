Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чеперегин Василий Андреев

Отец ребёнка: Чеперегин Андрей Петров

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Чеперегин Михаил Андреев

Отец ребёнка: Чеперегин Андрей Петров

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федосья Андреева

Отец ребёнка: Чеперегин Андрей Петров

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеперегин Иван Андреев

Отец ребёнка: Чеперегин Андрей Петров

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
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