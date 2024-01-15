Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Чеперегин Василий Андреев
Отец ребёнка: Чеперегин Андрей Петров
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Чеперегин Андрей Петров
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федосья Андреева
Отец ребёнка: Чеперегин Андрей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чеперегин Андрей Петров
Смерть
После 1825