Параскева Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти13.03.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Чеперегин Фёдор Фёдоров
Мать: Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
08.03.1834
Сын: Чеперегин Стефан Михайлов
Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
13.06.1840
Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Андреев
Смерть
13.03.1854