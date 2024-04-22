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Параскева Фёдорова

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

13.03.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Чеперегин Фёдор Фёдоров

Мать: Матрона Фёдорова

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чеперегин Федор Михайлов

Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Андреев

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1834

Сын: Чеперегин Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Андреев

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1840

Сын: Чеперегин Павел Михайлов

Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Андреев

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.03.1854
Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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