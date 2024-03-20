Ерофеева Александра Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евфим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофеев Иван Федоров
Рождение ребёнка
15.09.1897
Отец ребёнка: Ерофеев Иван Федоров
Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемники: Доримидонт Евфимов Корбеев (Покрышкино) - возможный брат матери Александры Евфимовой(?) Надежда Федорова Егорова (Покрышкино)
Смерть
Неизвестно