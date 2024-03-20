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Ерофеева Александра Евфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евфим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Иван Федоров

Рождение ребёнка
15.09.1897

Сын: Ерофеев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев Иван Федоров

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемники: Доримидонт Евфимов Корбеев (Покрышкино) - возможный брат матери Александры Евфимовой(?) Надежда Федорова Егорова (Покрышкино)
Смерть
Неизвестно

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