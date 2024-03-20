Ерофеев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения15.09.1897
Дата смерти29.06.1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1897
Отец: Ерофеев Иван Федоров
Восприемники: Доримидонт Евфимов Корбеев (Покрышкино) - возможный брат матери Александры Евфимовой(?) Надежда Федорова Егорова (Покрышкино)
Бракосочетание
09.05.1916
Поручители: По жениху: Григорий Алексеев Ерофеев (Покрышкино), Логин Евфимов Егоров (Покрышкино). По невесте: Деремедонт Евфимов Коробеев (Покрышикно), Петр Ильин Лёшин (с. Салмы)
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Дударева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
31.10.1925
Дочь: Раева Ираида Михайловна
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Васильевна
Родилась в Мордовской АССР, Ромодановском районе, село Покрышкино
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Горюнова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Васильевна
Смерть
29.06.1944
Сигорицы, Островский муниципальный район, Псковская область
Умер от слепого осколочного ранения в область живота: обширное размозжение внутренних органов брюшной полости (во время ВОВ). Изначально захоронен на Братском кладбище высотка, 300 м юго-восточнее дер... Показать все