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Ерофеев Михаил Иванович

Место рождения

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

15.09.1897

Дата смерти

29.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1897

Отец: Ерофеев Иван Федоров

Мать: Ерофеева Александра Евфимова

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемники: Доримидонт Евфимов Корбеев (Покрышкино) - возможный брат матери Александры Евфимовой(?) Надежда Федорова Егорова (Покрышкино)
Бракосочетание
09.05.1916

Жена: Ерофеева Евдокия Васильевна

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Поручители: По жениху: Григорий Алексеев Ерофеев (Покрышкино), Логин Евфимов Егоров (Покрышкино). По невесте: Деремедонт Евфимов Коробеев (Покрышикно), Петр Ильин Лёшин (с. Салмы)
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Дударева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
31.10.1925

Дочь: Раева Ираида Михайловна

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Васильевна

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Родилась в Мордовской АССР, Ромодановском районе, село Покрышкино
Рождение ребёнка
1927

Сын: Ерофеев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Горюнова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Васильевна

Смерть
29.06.1944
Сигорицы, Островский муниципальный район, Псковская область
Умер от слепого осколочного ранения в область живота: обширное размозжение внутренних органов брюшной полости (во время ВОВ). Изначально захоронен на Братском кладбище высотка, 300 м юго-восточнее дер... Показать все
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