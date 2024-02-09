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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Покрышкино Ермеевской волости Саранского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4370.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1447Покрышкина, д. вл.при руч. Верехляйке.201153220216Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
846. Покрышкина, деревня бывшая владельческая, при речке Верехляйке, дворов 86, жителей 591
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85340Покрышкинодеревня54°22'45°12'N-38-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89640410116д Покрышкинодеревня