деревня Покрышкино, деревня Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Покрышкино

Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Мордовии

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Еремеевской волости
Сельскохозяйственная перепись с. Покрышкино Ермеевской волости Саранского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4370.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1447Покрышкина, д. вл.при руч. Верехляйке.201153220216
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Еремеевская волость
846. Покрышкина, деревня бывшая владельческая, при речке Верехляйке, дворов 86, жителей 591

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ромодановский район
85340Покрышкинодеревня54°22'45°12'N-38-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ромодановский муниципальный район, Анненковское сельское поселение
89640410116д Покрышкинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close