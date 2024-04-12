Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Василий Михайлович
Мать: Афимья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Павла Григорьевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Смерть
Около 1858