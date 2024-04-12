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Григорий Васильевич

Место рождения

Нефедово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Около 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Василий Михайлович

Мать: Афимья Афанасьевна

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Павла Григорьевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Смерть
Около 1858
Нефедово, Шуйский район, Северный край
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