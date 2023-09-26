Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Павла Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Васильевич
Смерть
После 1858