Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Павла Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Васильевич

Смерть
После 1858
Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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