Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Афимья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Афимья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Афимья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Афимья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Афанасьевна
Смерть
После 1858