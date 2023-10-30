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Василий Михайлович

Место рождения

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1769 г.р.

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: Матрона

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Афимья Афанасьевна

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Афимья Афанасьевна

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Афимья Афанасьевна

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Афимья Афанасьевна

Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Афанасьевна

Смерть
После 1858
Нефедово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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