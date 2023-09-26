Афимья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Михайлович

Смерть
После 1834
Нефедово, Шуйский район, Северный край
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