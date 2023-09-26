Афимья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Михайлович
Смерть
После 1834