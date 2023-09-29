Краубнер Анна Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1920
Дочь: Соломенник Эрна Фёдоровна (Фердинандовна)
Отец ребёнка: Совер Фердинанд Оскар Иоганович
Кронштадтская, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1922
Дочь: Власова Мэри Фердинандовна
Отец ребёнка: Совер Фердинанд Оскар Иоганович
Калининская обл., Новосокольнический р-н, Ломоново
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1942