Краубнер Анна Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краубнер Анна Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1920

Дочь: Соломенник Эрна Фёдоровна (Фердинандовна)

Отец ребёнка: Совер Фердинанд Оскар Иоганович

Кронштадтская, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1922

Дочь: Власова Мэри Фердинандовна

Отец ребёнка: Совер Фердинанд Оскар Иоганович

Калининская обл., Новосокольнический р-н, Ломоново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совер Фердинанд Оскар Иоганович

Смерть
?.03.1942
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