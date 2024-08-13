Власов Никифор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Власов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Власов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла Васильевна
Смерть
1873