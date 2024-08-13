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Власов Никифор Андреевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Власов Андрей Максимович

Мать: Власова (Двуреченская) Акилина Савельевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834

Сын: Власов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Власов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Власов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Фекла Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1873

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