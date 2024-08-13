Власова (Власова) Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Власов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Власов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Власов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Власов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Власов Никифор Андреевич
Смерть
1876