Власова (Власова) Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834

Сын: Власов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Власов Никифор Андреевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Власов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Власов Никифор Андреевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Власов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Власов Никифор Андреевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1876

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